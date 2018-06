Туск закликав Європарламент прискорити надання Україні "безвізу"

Президент Європейської ради Дональд Туск у листі до президента Європарламенту Мартіна Шульца закликав якнайшвидше домовитися про механізм призупинення дії безвізового режиму, щоб надати обіцяний "безвіз" Україні і Грузії. Про це йдеться в листі Туска від 6 грудня, який має у своєму розпорядженні Радіо Свобода.

"Ми ризикуємо втратити не лише соціальні, політичні й економічні інтереси, не лише майбутнє наших відносин з усіма нашими сусідами, але і – особливо – наш авторитет", – йдеться в листі.

"Ми не можемо дозволити тим, хто довірився нам, зрештою стати жертвами наших внутрішніх суперечок", – написав Туск.

Президент Європейської ради додав, що ЄС висунув суворі вимоги до своїх партнерів, які вони виконали "ціною болючих реформ, і часто з величезними політичними ризиками".

"Якщо ми хочемо втілити безвізовий режим у реальність, то я твердо переконаний, що з самого початку потрібен надійний і ефективний процес призупинення. Тому якщо ми хочемо зберегти наш авторитет, ми повинні знайти реальне, а не ідеальне, розв’язання цієї проблеми", – зазначив Туск.

Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, механізм призупинення безвізового режиму на спеціальних переговорах ("триалозі") в Брюсселі розглядатимуть 7 грудня о 18:00 за Києвом. За його словами, сторони можуть домовитися щодо часу першого періоду призупинення - 9 місяців.

