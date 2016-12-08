Кількість ліквідованих США бойовиків ІДІЛ дорівнює населенню невеликого міста - Reuters

Про це повідомив військовий чиновник США, який побажав залишитися невідомим, передає Reuters.

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За його словами, це лише обережна оцінка. Чиновник заявив, що ця цифра демонструє, «наскільки ефективно США спільно з очолюваною ними коаліцією борються з силами угрупування».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Пентагоні готові змінити стратегію боротьби з ІД для Трампа.