Вийшов перший офіційний трейлер нового "Людини-павука" (відео)

Перший трейлер нового фільму Spider-Man: Homecoming з'явився у мережі 8 грудня.

Цього разу роль головного персонажа виконає 20-річний Том Холланд, який вже встиг засвітитися у ролі Людини-павука в епізоді фільму "Капітан Америка. Протистояння" навесні 2016 року.

Роль головного злодія Адріана Тумса, відомого як Стерв'ятник, у фільмі виконає Майкл Кітон. Також у фільмі з’явиться Залізна людина у виконанні Роберта Дауні-молодшого, який є одним з найбільш відомих персонажів у вселеній коміксів Marvel.

Це вже третій перезапуск фільмів про молодого хлопця Пітера Паркера, наділеного супергеройськими здібностями після того, як його вкусив павук. До цього роль Людини-павука виконували Тобі Магуайр у трьох фільмах та Ендрю Гарфільд у двох. При цьому Холланд за віком є найбільш наближеним до Пітера Паркера, який за сюжетом є школярем.

Як повідомляв УНІАН, також цього тижня у світ вийшов трейлер п’ятої частини легендарних "Трансформерів".