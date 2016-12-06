В мережу вийшов трейлер нової частини легендарних Трансформерів - Останній лицар

Це вже п'ята частина екранізації легендарних "Трансформерів".

Режисером фільму стане Майкл Бей, що зняв попередні чотири частини кіносаги.

Головні ролі в новій частині виконають Марк Уолберг, Стенлі Туччі, Тайріз Гібсон, Джон Туртурро та інші.

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Відзначимо, що в основі "Трансформерів" лежить історія, що оповідає про війну між інопланетними розумними машинами, які можуть трансформуватися в легкові автомобілі, вантажівки, літаки та іншу техніку. Спочатку "трансформери" були просто серією іграшок американської компанії "Hasbro" і японської компанії "TakaraTomy". Коли вони стали досить популярні, почалася робота над створенням мультсеріалу і коміксів. У 2007 році відбулася прем'єра однойменного фільму.