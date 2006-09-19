Масові заворушення у Будапешті: демонстранти атакували телецентр

У Будапешті в ході масових заворушень постраждали щонайменше 50 осіб.

Як повідомляє радіо «Свобода», учасники антиурядової демонстрації атакували будівлю державного телебачення. Було перервано транслювання двох каналів. Демонстранти підпалювали машини і закидали камінням поліцейських, які оточили будівлю.

Натовп вимагав відставки прем`єр-міністра Угорщини Ференца ДЮРЧАНЯ після того, як просочилася інформація - по телебаченню був показаний відеозапис розмови прем`єра, з якого було зрозуміло, що його уряд заради переобрання допустив на останніх виборах ряд порушень.