США не планують постачати сирійській опозиції ПЗРК - Держдеп

Про це на брифінгу заявив офіційний представник Державного департаменту США Марк Тонер, передає РБК.

«Наша позиція щодо ПЗРК не змінилася. Ми не хочемо, щоб такий тип зброї опинився в Сирії», - сказав Тонер в ході свого виступу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама підписав меморандум, що знімає заборону на постачання зброї союзникам США в Сирії. При цьому рішення відправити зброю повинно спочатку бути спочатку представлений Конгресу.

У п'ятницю, 9 грудня, прес-секретар президента Дмитро Пєсков висловив побоювання з приводу цього рішення Вашингтона. На його думку, «найгіршим підсумком цього рішення може стати те, що вона потрапить до рук терористів.