У болгарському селі почалася пожежа після вибуху поїзда: зруйновано будинки, є жертви (фото, відео)
11:53, 10 грудня 2016Світ
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У Болгарії чотири людини загинули і 12 отримали поранення, після того як вантажний поїзд, що перевозив суміш пропану і бутану, зійшов з рейок і вибухнув.
З вогнем борються близько 150 пожежних / МВР
Інцидент стався в селі Хитрино, розташованому на північному сході країни, передає Русская служба BBC.
Повідомляється, щонаменше 20 будівель в селі зруйновані.
Після вибуху в селі почалася пожежа, оголошена евакуація місцевих жителів.
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З вогнем борються близько 150 пожежних, які також розшукують людей, що вижили під завалами.
Поліція розслідує причини аварії.
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