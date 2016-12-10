У болгарському селі почалася пожежа після вибуху поїзда: зруйновано будинки, є жертви (фото, відео)

У Болгарії чотири людини загинули і 12 отримали поранення, після того як вантажний поїзд, що перевозив суміш пропану і бутану, зійшов з рейок і вибухнув.

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