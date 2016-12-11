Майже 80% громадян Киргизстану на референдумі підтримали внесення змін до Конституції.

Як повідомляється на сайті Центральної комісії з виборів і проведення референдумів Киргизстану, про це заявила голова комісії Нуржан Шайлдабекова.

За попередніми даними, у всенародному голосуванні взяли участь 190 тис. 501 людина, тобто 41,74 % від загальної кількості виборців.

Внесення змін до Конституції підтримали 79,7% киргизстанців, проти – 15,40%.

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Це попередні дані, остаточні результати будуть після ручного підрахунку бюлетенів.

Згідно з інформацією Комісії, у референдумі мали взяти участь 2,851 млн громадян.

На референдум було винесено, зокрема, питання посилення повноважень прем'єр-міністра: надання йому можливості призначати і звільняти голів місцевих адміністрацій, призначати міністрів з дозволу парламенту.

Також пропонується зберігати прем'єрові і його заступникові депутатські мандати і надати їм можливість голосувати в парламенті.