Міноборони Британії: Росія залишається стратегічним суперником Заходу
Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон заявив, що готовий співпрацювати зі своїм новим американським колегою, але при цьому західним країнам не слід розглядати Росію як рівноправного партнера.
Про це він заявив у телевізійному інтерв'ю Бі-бі-сі в неділю. За словами Феллона, Москва залишається стратегічним суперником Заходу.
Цього коментарю передував ряд призначень, зроблених обраним президентом США Дональдом Трампом і свідчать про те, що нова адміністрація у Вашингтоні може налагодити теплі стосунки з Володимиром Путіним.
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Зокрема, очікується, що Трамп призначить на посаду держсекретаря виконавчого директора компанії Exxon Mobil Рекса Тіллерсона і, таким чином, цей важливий пост займе людина, яка має тісні зв'язки з російською владою і навіть нагороджений російським Орденом дружби.
Все це сильно турбує низку європейських союзників США, особливо деякі країни Східної Європи.
"Я готовий працювати з новим міністром оборони США Джимом Меттісом, протистояти російській агресії проти НАТО, знижувати напруженість у відносинах з Москвою, продовжувати, як я вже раніше говорив, співпрацю з Росією з метою врегулювання ситуації в Сирії", - сказав Майкл Феллон ведучому Бі-бі-сі Ендрю Марру.
"Але це не означає, що ми повинні ставитися до Росії на рівних. Росія - це стратегічний суперник Заходу, і ми повинні усвідомлювати це", - підкреслив міністр.
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Феллон також не забув підкреслити, що Британія продовжує зберігати тісні зв'язки з Саудівською Аравією, хоча раніше міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що саудівці, а також Іран і низка інших держав "займаються кукловодством і ведуть гібридні війни" на Близькому Сході.
Представник прем'єр-міністра вже зазначила з цього приводу, що погляди Джонсона не відображають політику уряду щодо Саудівської Аравії та її ролі в регіоні.