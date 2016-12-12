Міноборони Британії: Росія залишається стратегічним суперником Заходу

Про це він заявив у телевізійному інтерв'ю Бі-бі-сі в неділю. За словами Феллона, Москва залишається стратегічним суперником Заходу.

Цього коментарю передував ряд призначень, зроблених обраним президентом США Дональдом Трампом і свідчать про те, що нова адміністрація у Вашингтоні може налагодити теплі стосунки з Володимиром Путіним.

Читайте такожТрамп заявив, що не вірить звітів ЦРУ про втручання Росії у вибори в США

Зокрема, очікується, що Трамп призначить на посаду держсекретаря виконавчого директора компанії Exxon Mobil Рекса Тіллерсона і, таким чином, цей важливий пост займе людина, яка має тісні зв'язки з російською владою і навіть нагороджений російським Орденом дружби.

Все це сильно турбує низку європейських союзників США, особливо деякі країни Східної Європи.

"Я готовий працювати з новим міністром оборони США Джимом Меттісом, протистояти російській агресії проти НАТО, знижувати напруженість у відносинах з Москвою, продовжувати, як я вже раніше говорив, співпрацю з Росією з метою врегулювання ситуації в Сирії", - сказав Майкл Феллон ведучому Бі-бі-сі Ендрю Марру.

"Але це не означає, що ми повинні ставитися до Росії на рівних. Росія - це стратегічний суперник Заходу, і ми повинні усвідомлювати це", - підкреслив міністр.

Читайте такожНімецька розвідка спостерігає "вражаюче" посилення російської пропаганди і кібер-шпигунства

Феллон також не забув підкреслити, що Британія продовжує зберігати тісні зв'язки з Саудівською Аравією, хоча раніше міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що саудівці, а також Іран і низка інших держав "займаються кукловодством і ведуть гібридні війни" на Близькому Сході.

Представник прем'єр-міністра вже зазначила з цього приводу, що погляди Джонсона не відображають політику уряду щодо Саудівської Аравії та її ролі в регіоні.