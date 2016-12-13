ЄС не буде платити за відновлення Сирії без падіння режиму Асада - Reuters
19:02, 13 грудня 2016Світ
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ЄС візьметься за фінансування відновлення післявоєнної Сирії тільки за умови втілення плану перехідного уряду.
Сирія / REUTERS
Про це йдеться в спільній заяві лідерів ЄС, повідомляє Reuters.
"ЄС надасть підтримку для відновлення Сирії тільки у разі прогресу в здійсненні адекватного політичного переходу", - йдеться в повідомленні.
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Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро в Twitter повідомив, що Париж скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН для обговорення військових злочинів у Сирії.
Face aux allégations d exactions à Alep la France démande une réunion du Conseil de sécurité des Nations-Unies. #Syrie.— Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) December 13, 2016
Нагадаємо, раніше голова Світового банку Джим Ен Кім заявив, що витрати на відновлення Сирії після війни можуть скласти від 150 до 180 мільярдів доларів.
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