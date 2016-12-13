ЄС не буде платити за відновлення Сирії без падіння режиму Асада - Reuters

Про це йдеться в спільній заяві лідерів ЄС, повідомляє Reuters.

"ЄС надасть підтримку для відновлення Сирії тільки у разі прогресу в здійсненні адекватного політичного переходу", - йдеться в повідомленні.

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Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро в Twitter повідомив, що Париж скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН для обговорення військових злочинів у Сирії.