Арабська компанія купила грузинський порт Поті

Арабська компанія "Рак інвестмент" (ОАЕ) придбала всі 100% акцій АТ "Торговельний порт Поті", повідомили РІА Новини в прес-службі міністерства економічного розвитку Грузії.

У середині цього року "Рак" придбав 51% акцій порту Поті.

Угода про придбання додаткових 49% акцій за 65 мільйонів доларів була оформлена у вівторок між представником "Рак інвестмент" і міністром Катериною Шарашидзе.

Всього за порт арабська компанія заплатила 155 мільйонів доларів.

"Наша компанія за останні три роки здійснила не один інвестиційний проект. Ми готові продовжити інвестування в порт Поті і розвивати тут вільну індустріальну зону", - сказав журналістам виконавчий директор інвестиційного агентства "Рак" "Рассел Хаїм" Хакер Масаад.

За словами Шарашидзе, арабська компанія поряд з портом побудує нові термінали.

"У наступні п`ять років компанія готова інвестувати 200 мільйонів доларів і створити до 20 тисяч робочих місць", - сказала Шарашидзе.

Грузинський міністр уточнила, що стосовно угоди діють деякі обмеження. Наприклад, "Рак" не може сама ухвалити рішення про ліквідацію об`єкту без узгодження з урядом Грузії.