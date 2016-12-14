Глава Tesla Ілон Маск, який прогнозує масове безробіття через роботів, став радником Трампа

Про це повідомляє The Verge з посиланням на заяву команди Трампа.

Всього в раду було включено 16 осіб. Серед них крім Каланіка і Маска голови IBM Джіні Рометті, PepsiCo Індра Нуйі, Disney Боб Айгер, General Electric Джек Уелч, General Motors Мері Барра та ін. Учасники ради будуть ділитися з Трампом досвідом і знаннями.

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Наголошується, що присутність у цій групі Маска і Каланіка означає поліпшення зв'язків між штабом Трампа та Кремнієвої долиною.