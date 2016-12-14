Глава Tesla Ілон Маск, який прогнозує масове безробіття через роботів, став радником Трампа
18:35, 14 грудня 2016Світ
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Штаб обраного президента США Дональда Трампа включив главу Tesla і SpaceX Ілона Маска і генерального директора Über Тревіса Каланіка до складу ради з питань бізнесу.
Ілон Маск / REUTERS
Про це повідомляє The Verge з посиланням на заяву команди Трампа.
Всього в раду було включено 16 осіб. Серед них крім Каланіка і Маска голови IBM Джіні Рометті, PepsiCo Індра Нуйі, Disney Боб Айгер, General Electric Джек Уелч, General Motors Мері Барра та ін. Учасники ради будуть ділитися з Трампом досвідом і знаннями.
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Наголошується, що присутність у цій групі Маска і Каланіка означає поліпшення зв'язків між штабом Трампа та Кремнієвої долиною.
Як повідомляв УНІАН, раніше провідні глобальні високотехнологічні компанії домовилися об'єднати зусилля для розробки майбутнього застосування штучного интеллектата.
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