У російській глибинці чоловік у камуфляжі підпалив два будинки, а потім обстріляв пожежників
21:08, 14 грудня 2016Світ
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Невідомий у камуфляжі відкрив вогонь з автоматичної зброї по пожежникам, які прибули на виклик в селище під Смоленськом в РФ.
Чоловік у камуфляжі підпалив спочатку свій будинок, потім і сусідський / Фотоілюстрація / sq.com.ua
Про це повідомляє ТАСС.
Чоловік у камуфляжі підпалив спочатку свій будинок, потім і сусідський в селищі Ольша Смоленської області.
Після цього він взяв травматичний пістолет і обстріляв трьох працівників МНС, що прибули за викликом на пожежу, і які згодом були госпіталізовані.
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«По них відкрили стрілянину з травматичної зброї, коли вони прибули на гасіння пожежі в селищі Ольша», - сказав співрозмовник агентства.
Поліцейські затримали стрільця.
Постраждалим пожежникам надається медична допомога.
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