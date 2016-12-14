У російській глибинці чоловік у камуфляжі підпалив два будинки, а потім обстріляв пожежників

21:08, 14 грудня 2016
Світ
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Невідомий у камуфляжі відкрив вогонь з автоматичної зброї по пожежникам, які прибули на виклик в селище під Смоленськом в РФ.

poltava.sq.com.ua

Про це повідомляє ТАСС.

Чоловік у камуфляжі підпалив спочатку свій будинок, потім і сусідський в селищі Ольша Смоленської області.

Після цього він взяв травматичний пістолет і обстріляв трьох працівників МНС, що прибули за викликом на пожежу, і які згодом були госпіталізовані.

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«По них відкрили стрілянину з травматичної зброї, коли вони прибули на гасіння пожежі в селищі Ольша», - сказав співрозмовник агентства.

Поліцейські затримали стрільця.

Постраждалим пожежникам надається медична допомога.

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Теги: #Росія#пожежа