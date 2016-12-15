Місія "стерти з лиця Землі": Асад назвав знищення своєю армією і "орлами" Путіна Алеппо поділом історії

Про це повідомляє Associated Press.

«Ми говоримо - до Різдва Христового і після Різдва Христового... Думаю, про звільнення Алеппо ми будемо говорити так: до звільнення Алеппо і після звільнення Алеппо», - цитує РИА "Новости" звернення Асада, яке поширила його прес-служба.

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На думку Асада, звільнення Алеппо «можна описати більше, ніж словом «вітаю».

Раніше перша колона вивезла зі Східного Алеппо першу групу людей - більше півтора тисяч чоловік. Члени сімей повстанців були вивезені на південний захід провінції Алеппо в поселення Атареб і Хан-Асал.

Зазначимо, напередодні армія Асада за підтримки РФ порушила режим тиші, створений для гуманітарних коридорів, почавши нові бомбардування міста. В результаті атаки загинули не тільки повстанці, але й мирні жителі.