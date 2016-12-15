Підозрюваного в підготовці перевороту в Чорногорії помітили разом з Лавровим (відео)

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Фотографія зроблена 12 грудня, коли Лавров під час візиту до Сербії відвідував меморіал, споруджений в пам'ять про воїнів-визволителів Белграда.

На фото поруч з Лавровим стоять представники правого руху "Заветники", в тому числі його прес-секретар Міліца Джурджевич. Їх також можна побачити на відео, викладеному на YouTube.

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Рістіч стверджує, що потрапив на фото випадково."Заветники" - сербська молодіжна патріотична організація, яка вважає своїм пріоритетом боротьбу з НАТО.

Керівник руху Стефан Стаменковський в жовтні 2016 року відвідував Москву, де зустрічався з депутатом Держдуми Сергієм Залізняком.

Міліца Джурджевич у лютому 2016 року брала участь в організації антинатовського ходи разом з екс-главою сербської жандармерії Братиславом Дикичем.Дикич разом з Ристичем входять в число передбачуваних організаторів спроби перевороту в Чорногорії.

Нагадаємо, серія протестних акцій, ініційованих коаліцією опозиційних партій, також пройшла в Чорногорії восени 2015 року.