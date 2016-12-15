Глава МЗС Британії викликав "на килим" посла Росії, роз'яснити бомбардування Алеппо "орлами" Путіна і Асада
Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон викликав послів Росії та Ірану, щоб обговорити ситуацію в сирійському Алеппо.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.
«Я тільки що викликав послів Росії та Ірану, щоб висловити їм глибоке занепокоєння з приводу Алеппо. Критично важливо захистити мирних жителів і доставити їм допомогу», - написав Джонсон.
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Раніше перша колона вивезла з Східного Алеппо першу групу людей - більше півтора тисяч людей.
Члени сімей повстанців були вивезені на південний захід провінції Алеппо в поселення Атареб і Хан-Асал. Зазначимо, напередодні армія Асада за підтримки РФ порушила режим тиші, створений для гуманітарних коридорів, почавши нові бомбардування міста. В результаті атаки загинули не тільки повстанці, але мирні жителі.