Глава МЗС Британії викликав "на килим" посла Росії, роз'яснити бомбардування Алеппо "орлами" Путіна і Асада

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

«Я тільки що викликав послів Росії та Ірану, щоб висловити їм глибоке занепокоєння з приводу Алеппо. Критично важливо захистити мирних жителів і доставити їм допомогу», - написав Джонсон.

Читайте такожМісія "стерти з лиця Землі": Асад назвав знищення своєю армією і "орлами" Путіна Алеппо поділом історії

Раніше перша колона вивезла з Східного Алеппо першу групу людей - більше півтора тисяч людей.

Члени сімей повстанців були вивезені на південний захід провінції Алеппо в поселення Атареб і Хан-Асал. Зазначимо, напередодні армія Асада за підтримки РФ порушила режим тиші, створений для гуманітарних коридорів, почавши нові бомбардування міста. В результаті атаки загинули не тільки повстанці, але мирні жителі.