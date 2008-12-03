Молдова - "острівець безпеки" посеред кризи

Молдова стала "острівцем безпеки" для іноземних інвесторів під час глобальної економічної кризи. Про це заявив перший віце-прем`єр, міністр економіки і торгівлі країни Ігор Додон.

За його словами, в республіці практично немає спекулятивного капіталу, який би міг спровокувати кризову ситуацію. Крім того, уряд і ЦБ збільшили резерви комерційних банків і ставку рефінансування по кредитах. "Чітка і вивірена лінія поведінки всіх гілок влади Молдови допомогла утримати ситуацію під контролем, на відміну навіть від найближчих сусідів", - наголосив міністр.

Він спрогнозував зростання ВВП в країні в 2008 році на рівні 6 відсотків, тобто в півтора рази вище, ніж 2007 року. При цьому інфляція може виявитися навіть нижчою за 10 відсотків.

Крім того, Додон сказав, що не чекає повернення молдавських гастарбайтерів, перекази яких відіграють значну роль в економіці, на батьківщину. "У Європі у нас не менше 300 тисяч уродженців Молдови, і ніхто поки не збирається повертатися", - зазначив він. Що стосується Росії, то молдавські гастарбайтери, які працюють там, за словами міністра, будуть переорієнтовані на державні проекти, зокрема, будівництво олімпійських об`єктів у Сочі.

Лента.ру