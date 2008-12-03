НАТО чекає чотири нові країни
21:20, 03 грудня 2008Світ
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Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Брюсселі заявили, що чекають на вступ Албанії та Хорватії до Північноатлантичного альянсу до квітня майбутнього року, передає радіо «Свобода».
Міністри також відзначили, що Боснія і Чорногорія досягли значного прогресу у виконанні умов, необхідних для вступу в НАТО. Було підтверджено, що Македонія отримає запрошення вступити в НАТО, щойно вирішить з Грецією спірне питання про назву країни.
Греція вважає, що сусідня держава використовує назву "Македонія", щоб підкреслити претензії на північну грецьку провінцію з такою ж назвою. Афіни добиваються, щоб Македонія змінила назву країни до того, як буде прийнята в НАТО.
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