НАТО чекає чотири нові країни

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Брюсселі заявили, що чекають на вступ Албанії та Хорватії до Північноатлантичного альянсу до квітня майбутнього року, передає радіо «Свобода».

Міністри також відзначили, що Боснія і Чорногорія досягли значного прогресу у виконанні умов, необхідних для вступу в НАТО. Було підтверджено, що Македонія отримає запрошення вступити в НАТО, щойно вирішить з Грецією спірне питання про назву країни.

Греція вважає, що сусідня держава використовує назву "Македонія", щоб підкреслити претензії на північну грецьку провінцію з такою ж назвою. Афіни добиваються, щоб Македонія змінила назву країни до того, як буде прийнята в НАТО.