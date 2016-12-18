Розкол серед російських опозиціонерів: прибічники Нємцова вийшли з партії ПАРНАС

Як передає «Новая газета», напередодні з'їзду ПАРНАС, що відбувся 17 грудня, з її складу вийшли 20 осіб, включаючи заступника голови партії Іллю Яшина і кількох членів політради: адвоката Вадима Прохорова, голову костромського відділення партії Миколу Сорокіна та інших.

Причиною масового виходу стали розбіжності групи партійців з лідером ПАРНАС Касьяновим. Колишні соратники Нємцова, який обіймав посаду співголови партії, обвинувачують Касьянова в некомпетентному управлінні і прагненну за всяку ціну зберегти контроль над партією. Конфлікт розвивався протягом кількох місяців.

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З'їзд 17 грудня переобрав головою партії Касьянова.

Серед інших кандидатів на пост глави ПАРНАС були співголова петербурзького відділення партії Андрій Пивоваров і заступник голови партії Володимир Кара-Мурза-молодший. Кара-Мурза заявив про вихід з партії.

«У таких умовах подальше перебування в партії означало б погодитися з рішенням партії і нести відповідальність за нього. Після такого голосування залишитися в партії я не можу», - сказав Кара-Мурза.

Раніше Кара-Мурза запропонував з'їзду прийняти заяву, в якій говориться, що ПАРНАС вважає помилковим «присутність у списках кандидатів і участь у кампанії партії на виборах до Держдуми 2016 року осіб, що сповідують націоналістичні й антисемітські погляди».

Касьянов очолює ПАРНАС з 2015 року.