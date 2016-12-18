Росія планує блокувати резолюцію Радбезу ООН щодо відправлення спостерігачів в Алеппо - Чуркін

Російська Федерація сьогодні, 18 грудня, має намір представити в Радбезі ООН нові пропозиції по ситуації в Алеппо. Про це заявив постпред РФ при ООН Віталій Чуркін, пише ТАСС.

Зокрема, за словами Чуркіна, РФ не допустить відправлення спостерігачів у східну частину Алеппо та блокуватиме відповідну резолюцію Радбезу ООН.

"Ми не можемо це підтримати, ми не можемо дозволити йому пройти", - додав Чуркін.

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При цьому він заявив, що у Кремля є власні пропозиції щодо моніторингу ситуації в Алеппо.

"У нас є дуже прості ідеї ", — сказав Чуркін, при цьому він не уточнив, які саме ідеї має Росія.

Нагадаємо, для продовження евакуації цивільних та повстанців зі східної частини сирійського Алеппо у райони дислокації людей у неділю, 18 грудня, починають прибувати автобуси.

Державні ЗМІ Сирії повідомляють, що за пересуванням автобусів наглядають представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). При цьому сирійська інформагенція SANA стверджує, що автобуси мають вивезти "терористів та членів їхніх сімей".