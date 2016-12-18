Дев'ять людей загинули в Йорданії в результаті нападу невідомих бойовиків

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні вдень, 18 грудня, невідомі озброєні люди вчинили напад на поліцейських в місті Ель-Карак на заході Йорданії. Після цього вони сховалися в популярному серед туристів стародавньому замку хрестоносців, звідки протягом кількох годин продовжували вести вогонь по поліцейським.

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Як заявив губернатор Ель-Карака, за нападом стоїть «терористичне угрупування». Однак відповідальність за атаку поки не взяла на себе жодна терористична організація.

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За даними Reuters, жертвами нападників стали дев'ять осіб, у тому числі п'ятеро поліцейських, троє цивільних і туристка з Канади. Ще 29 осіб були госпіталізовані, деякі з серйозними пораненнями.

Пізніше стало відомо про початок операції по звільненню іноземних туристів, які виявилися заручниками в середньовічному замку Ель-Карак, де сховалися невідомі, що здійснили напад на поліцейських.

Як відзначає видання, в результаті операції правоохоронців із замку вдалося вибити близько 6 бойовиків.

Поки неясно, скільки туристів можуть перебувати в замку хрестоносців.