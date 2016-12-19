Австрійські ультраправі подружились із партією Путіна
Австрійська ультраправа Партія свободи підписала угоду про співпрацю з партією російського президента Володимира Путіна "Єдина Росія".
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Reuters.
Церемонія підписання пройшла у Москві за участі лідера партії Хайнца-Крістіана Страхе, Норберта Гофера, що нещодавно програв президентські вибори і представників "Єдиної Росії", в тому числі заступника голови держдуми РФ Петра Толстого.
Угода передбачає зміцнення співпраці у багатьох сферах – "від молодіжного обміну до міжнародних відносин".
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Страхе, скориставшись нагодою, при цьому ще раз закликав до скасування санкцій проти Росії, заявивши про їх шкідливість і неефективність.
Раніше повідомлялося, що незалежний кандидат Александр ван дер Беллен переміг на виборах президента Австрії з різницею у 300 тисяч голосів.
Кандидат від ультраправої "Партії свободи" Норберт Гофер здобув 46,2% голосів виборців.