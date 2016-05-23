Проросійський кандидат визнав поразку перед екс-лідером "зелених" на президентських виборах в Австрії - посол

Про це посол України в Австрії Олександр Щерба написав у Twitter.

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"Правий радикал Гофер визнав поразку. Колишній голова партії "Зелених" Александер Ван Дер Беллен новий президент Австрії", - повідомив посол.

Правий радикал Гофер визнав поразку. Колишній голова партії "Зелених" Александер Ван Дер Беллен новий президент Австрії. — olexander scherba (@olex_scherba) 23 травня 2016 р.

Нинішні вибори стали історичними для Австрії - вперше з 1945 року посада президента не дісталася представнику соціал-демократів або консерваторів, які формують дві найбільші партії Австрії.

У разі перемоги кандидата від правопопулістської Австрійської партії свободи Норберта Гофера Австрія могла стати першою західноєвропейською країною, президентом якої був би правий популіст.

Варто нагадати, що Хофер належить до партії, яка відома найбільшою симпатією до Росії серед всіх політсил Австрії.