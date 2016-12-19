У США стартувала зустріч колегії вибірників: повинна підтвердити перемогу Трампа

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, це голосування зазвичай є формальністю, однак має символічне значення в даному випадку, оскільки остання виборча кампанія була особливо жорсткою.

Колегія виборців складається з 538 осіб.

Для перемоги кандидатові необхідно отримати 270 голосів вибірників. Дональд Трамп забезпечив собі підтримку 306 виборців з 30 штатів. Зазначається, що принаймні один вибірник – представник республіканців Техасу не буде голосувати за Трампа.

Читайте такожЗахоплення підводного безпілотника США: Китай звинуватив Вашингтон у піарі

Варто зазначити, що на виборах 8 листопада кандидат демократів Хілларі Клінтон виграла народне голосування, отримавши майже на 3 мільйони більше голосів, ніж її суперник.

Згідно конституції США, результати голосування колегії вибірників повинні бути затверджені Конгресом.

Голоси вибірників будуть пораховані протягом сесії Конгресу 6 січня. Малоймовірно, щоб це голосування змінило результат виборів 8 листопада.