У США стартувала зустріч колегії вибірників: повинна підтвердити перемогу Трампа
Колегія вибірників США зустрічається в понеділок, щоб офіційно підтвердити перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, це голосування зазвичай є формальністю, однак має символічне значення в даному випадку, оскільки остання виборча кампанія була особливо жорсткою.
Колегія виборців складається з 538 осіб.
Для перемоги кандидатові необхідно отримати 270 голосів вибірників. Дональд Трамп забезпечив собі підтримку 306 виборців з 30 штатів. Зазначається, що принаймні один вибірник – представник республіканців Техасу не буде голосувати за Трампа.
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Варто зазначити, що на виборах 8 листопада кандидат демократів Хілларі Клінтон виграла народне голосування, отримавши майже на 3 мільйони більше голосів, ніж її суперник.
Згідно конституції США, результати голосування колегії вибірників повинні бути затверджені Конгресом.
Голоси вибірників будуть пораховані протягом сесії Конгресу 6 січня. Малоймовірно, щоб це голосування змінило результат виборів 8 листопада.