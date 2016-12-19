Керрі: США готові допомогти в розслідуванні вбивства російського посла

22:02, 19 грудня 2016
Світ
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Держсекретар США Джон Керрі заявив, що Вашингтон готовий запропонувати допомогу Росії і Туреччині в розслідуванні вбивства російського посла Андрія Карлова на відкритті фотовиставки в Анкарі.

REUTERS

Про це повідомляє ABC News з посиланням на заяву Держдепу.

«США засуджують сьогоднішнє вбивство в Анкарі російського посла Андрія Карлова», — також повідомив держсекретар.

Керрі додав, що «цей огидний напад» є замахом на право всіх дипломатів на безпечне представлення інтересів своїх країн по всьому світу.

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Ввечері 19 грудня в Анкарі було скоєно напад на російського посла Андрія Карлова. В ході відкриття фотовиставки в Центрі сучасного мистецтва, на якій посол виступав з промовою, невідомий кілька разів вистрілив у дипломата.

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