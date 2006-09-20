Бойовики ”Хизбалли” наперед знали про всі дії ізраїльської армії

Активістам радикального ліванського угруповання "Хизбалла" вдалося організувати прослуховування радіопереговорів армії Ізраїлю, що дозволило бойовикам наперед дізнаватися про дії противника. За даними британського інтернет-видання The Inquirer, Лівану вдалося зламати захист систем комунікації ЦАХАЛу (армія Ізраїлю) за допомогою розробок іранських дослідників.

За словами представника "Хизбалли", учасникам руху вдалося відстежувати постійно змінні частоти, на яких ізраїльське командування вело переговори. Завдяки цьому Ліван дізнавалися про втрати ЦАХАЛу, передислокацію військ, маршрути конвоїв тощо просто від самих ізраїльтян.

Варто зазначити, що від прослуховування переговорів ізраїльську армію не врятували численні заходи безпеки - ні постійна зміна частот (для запобігання перехоплення даних або створення штучних перешкод), ні шифровка повідомлень не змогли завадити бойовикам. Ряд спостерігачів вважає, що "Хизбалла" могла скористатися так званим "людським чинником", тобто виявила помилку або вразливу точку в системі захисту переговорів.

Лента.ру