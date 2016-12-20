"Глід" косить росіян: жертвами отруйного засобу для ванн стали вже 58 людей

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Загальна кількість постраждалих складає 97 осіб. Загинуло 58, з яких 34 померли в стаціонарах і 24 були доставлені в бюро судово-медичної експертизи ритуальними службами.

Раніше вдень у вівторок МОЗ РФ підтверджувало загибель 55 осіб. Повідомлялося, що в шести лікарнях Іркутська перебувають 40 осіб з ознаками отруєнням сурогатним алкоголем.

Метанол, який опинився в складі концентрату для ванн "Глід", дуже отруйний навіть в невеликих кількостях. Ще напередодні лікарі говорили про тяжкий стан госпіталізованих.