"Глід" косить росіян: жертвами отруйного засобу для ванн стали вже 58 людей
19:22, 20 грудня 2016Світ
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За останніми даними, в результаті отруєння сурогатним алкоголем в Іркутську загинули 58 осіб. Всього отруйний засіб для ванн "Глід" випили близько 100 осіб. Режим НС, введений напередодні в місті, поширили на всю Іркутську область.
Всього отруйний засіб для ванн "Глід" випили близько 100 осіб / kaluga24.tv
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Загальна кількість постраждалих складає 97 осіб. Загинуло 58, з яких 34 померли в стаціонарах і 24 були доставлені в бюро судово-медичної експертизи ритуальними службами.
Раніше вдень у вівторок МОЗ РФ підтверджувало загибель 55 осіб. Повідомлялося, що в шести лікарнях Іркутська перебувають 40 осіб з ознаками отруєнням сурогатним алкоголем.
Метанол, який опинився в складі концентрату для ванн "Глід", дуже отруйний навіть в невеликих кількостях. Ще напередодні лікарі говорили про тяжкий стан госпіталізованих.
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