Качинського переслідують неприємності

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ скоротив своє азійське турне і повернеться додому вже в суботу, а не в неділю, 7 грудня, як планувалося раніше.

Як пише TVN 24, офіційно причину скорочення візиту не називають, але ймовірно, що нею є втома Президента через неприємні несподіванки, котрі мали місце.

Зокрема, спочатку поламався президентський ТУ-154, через що Президент мусів летіти з Монголії до Японії чартером.

У Японії його чекала наступна неприємність, коли через хворобу зустріч з ним відмінив японський цісар.

Ця зустріч мала стати найголовнішою подією тижневого турне, яке розпочалось 30 листопада.

У п’ятницю президентський літак посадили лише з другої спроби у столиці Південної Кореї в Сеулі через сильний вітер.

Це був перший візит Л.КАЧИНСЬКОГО в Азію з моменту обрання на посаду Президента восени 2005 року.

Л.КАЧИНСЬКИЙ відвідав, Монголію, Японію та Південну Корею.

За даними TVN 24, у Південній Кореї, де зараз перебуває Президент, через скорочення візиту він пропустить лише один із банкетів.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд заявив про намір придбати новий літак для Президента після того, як він вийшов з ладу через сильний мороз в Монголії.