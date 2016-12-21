Європейці посилюють охорону різдвяних майданчиків на свята (відео)
19:54, 21 грудня 2016Світ
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У центрі Будапешта - бронетранспортери, які охороняють великі магазини і головний різдвяний базар, посилені поліцейські наряди і в інших містах країни.
Європейці посилюють охорону різдвяних майданчиків на свята / скріншот
Через загрозу нових терактів збільшилася правоохоронців і навколо французьких святкових місць.
У Німеччині навколо базарів масово блокують дороги. Навіть у Москві заявили, що на Новий рік Червону площу заблокують фурами.
Європейці посилюють охорону різдвяних майданчиків на свята
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