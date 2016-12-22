Підозрюваного у наїзді на ярмарок у Берліні перебував під наглядом поліції - ЗМІ

За повідомленнями ЗМІ, 24-річний виходець з Тунісу Аніс Амрі потрапив під спостереження, так як підозрювався у плануванні пограбування, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Виручені грабунком кошти він нібито планував витратити на купівлю зброї.

Спостереження велося за Амрі в Берліні з березня по вересень. За цей час підозрюваний був помічений лише в продажу наркотиків в берлінському парку та бійці в барі, а потім і зовсім перестав з'являтися в звичних місцях.

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У результаті спостереження зняли за браком доказів, стверджує преса з посиланням на власні джерела.

Раніше німецька поліція визнала, що перед здійсненням нападу Амрі знаходився в списку потенційно небезпечних осіб, які повинні піддаватися регулярним перевіркам.

Крім того, клопотання Амрі про отримання притулку, подане після приїзду в Німеччину, було відхилене ще в червні. Але він не був висланий через те, що на батьківщині чоловіка в Тунісі не надавали необхідні документи.

По всій Європі, де діє шенгенська угода, йде розшук тунісця, який може бути озброєний і небезпечний.

За інформацію про його місцезнаходження оголошена нагорода в 100 тис. євро.