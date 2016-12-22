ООН створить штаб для збору інформації про військові злочини в Сирії

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що комісія буде готувати матеріали для того, щоб спростити і прискорити "справедливий і незалежний кримінальний процес у відповідності зі стандартами міжнародного права в національних, регіональних або міжнародних судах".

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Авторами резолюції є Ліхтенштейн і Катар. Усього за ухвалення відповідного документа проголосували 105 держав. Проти документа висловилися 15 країн, у тому числі Росія, Венесуела, Китай, Куба, Іран і Сирія. Ще 52 міжнародні делегації від голосування відмовилися.

Раніше УНІАН повідомляв, що спеціальна комісія ООН не змогла назвати відповідальних за нанесення удару по гуманітарної автоколоні в Сирії.