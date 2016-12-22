На станції московського метро прогримів вибух (відео)
12:58, 22 грудня 2016Світ
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Користувачі YouTube опублікували відео моменту вибуху в переході станції метро «Коломенська» у Москві.
У Москві стався вибух / скріншот
Вибух у Москві в переході метро «Коломенська» стався вранці 22 грудня, пише РБК.
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У Московському метрополітені заявили, що причиною вибуху стала розгерметизація газового балону будівельної компанії.
За попередніми даними постраждали від 6 до 7 осіб.
На місці події працюють слідчі.
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