ІДІЛ взяла відповідальність за вибухи у Мосулі, в результаті яких загинули 23 людини

Відповідальність за вибухи у Мосулі в результаті замінування автомобілів, взяла на себе терористична організація «Ісламська держава». Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що атаки, в результаті яких загинули 15 цивільних осіб та 8 військових сталися у Кокджалі – передмісті Мосула.

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Військовий прес-секретар повідомив, що бомби вибухнули на ринку.

Нагадаємо, у Ємені у місті Аден, 18 грудня, прогримів потужний вибух, який забрав життя 49 військових.

Зазначається, що відповідальність за теракт вже взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». При цьому чиновники заявляють, про щонайменше 60 поранених солдат внаслідок вибуху.

У заяві "Ісламської держави" йдеться про те, що внаслідок атаки терориста-смертника загинули понад 70 "відступників.