Bellingcat виявила у Facebook кілька акаунтів "берлінського терориста"

Про це йдеться на сайті Bellingcat, передає ТСН.

Через акаунти в Facebook Амрі, як припускають співробітники Bellingcat, підтримував зв'язок з шістьма своїми родичами.

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Також низка членів його родини за допомогою списку контактів мали доступ до двох і більше сторінок, ймовірно зареєстрованих на тунісця. Один із профілів ймовірного злочинця вдалося знайти завдяки запису, який, схоже, належить його братові.

При цьому фахівці Bellingcat виявили семисекундне відео, завантажене 26 вересня 2016 року і зняте в районі мосту Обербаумбрюкке через річку Шпреє в Берліні. На записі зображений сам підозрюваний, який, як випливає зі зйомки, відвідував німецьку столицю в кінці вересня.

Раніше УНІАН повідомляв, що поліція Німеччини офіційно назвала ім'я вихідця з Тунісу, який міг управляти вантажівкою, що в'їхала у натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні.

За інформацію про місцезнаходження Амрі поліція пообіцяла винагороду в розмірі до 100 тисяч євро. Прикмети підозрюваного такі: зріст - 178 см, вага - близько 75 кг, волосся чорне, очі карі. Поліція попереджає, що Амрі може бути озброєний і небезпечний.