Теракт в Берліні: представники влади ФРГ повідомили про нові подробиці розслідування

Як повідомили німецькі чиновники, виходячи з цього, слідство припускає, що мігрант перебував за кермом, пише Reuters.

Підозрюваного Аніса Амрі, зараз шукають по усій Німеччині.

"Ми можемо повідомити сьогодні, що ми маємо нову інформацію про те, що підозрюваний з великою долею ймовірності дійсно є винним", – заявив журналістам міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр в четвер.

"У кабіні водія були знайдені відбитки пальців і є додаткові докази того, що підтверджують це," - сказав він.

Читайте такожУ Німеччині звільнили пакистанця, якого підозрювали у нападі на натовп біля різдвяного ярмарку

Прес-секретар федерального прокурора Фрауке Кохлер повідомила журналістам: "На даний момент у розслідуванні, ми припускаємо, що Аніс Амрі вів вантажівку".

Поліція провела обшуки по всій Німеччині в четвер, але не здійснила ніяких арештів, сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, поліція Німеччини офіційно назвала ім'я вихідця з Тунісу, який міг управляти вантажівкою, що в'їхала у натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні.

За інформацію про місцезнаходження Амрі поліція пообіцяла винагороду в розмірі до 100 тисяч євро. Прикмети підозрюваного такі: зріст - 178 см, вага - близько 75 кг, волосся чорне, очі карі. Поліція попереджає, що Амрі може бути озброєний і небезпечний.