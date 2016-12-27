У столиці Чилі сотні індіанців вступили в сутичку за землі своїх предків (відео)

Кадри з місця подій публікує Ruptly.

Вони незадоволені затриманням свого духовного лідера Франсіски Лінконао.

Правоохоронцям довелося застосувати водяні гармати та сльозогінний газ. П'ятеро демонстрантів затримали. Відомо про щонайменше п'яти постраждалих поліцейських.

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Лінконао звинувачують у підпалі, що спричинило смерть двох найвпливовіших землевласників у 2013 році. Протестувальники вважають, що арешт - частина цілеспрямованої політики щодо криміналізації боротьби арауканів за землі своїх предків.