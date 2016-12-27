Лайнер через несправні туалети екстрено здійснив посадку в аеропорту Ірландії

Про це повідомляє видання Irish Mirror.

Інцидент стався в понеділок, 26 грудня. Лайнер зі 172 пасажирами прямував з американського міста Ньюарк в Париж. В якийсь момент всі санвузли на борту вийшли з ладу. Командир екіпажу ухвалив рішення про позапланову посадку, коли повітряне судно пролітало над Ірландією.

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Він повідомив диспетчерів Шаннон, що пасажири відчувають гостру необхідність відвідати вбиральню. «Це дуже дивна причина для посадки, але це так», - зауважив льотчик.

Після приземлення мандрівникам дозволили скористатися туалетами в аеропорту, а фахівці наземних служб аеропорту допомогли відремонтувати санвузли в літаку. Потім повітряне судно продовжило політ.