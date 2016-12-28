У Німеччині затримали ймовірного спільника "берлінського терориста" - ЗМІ

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на видання Spiegel Online.

Повідомляється, що затриманим є 40-річний громадянин Тунісу, який проживає в Берліні. Поліція відмовилася коментувати цю інформацію, у свою чергу Федеральна прокуратура Німеччини заявила, що найближчим часом відбудеться прес-конференція з цього приводу.

Нагадаємо, ввечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поруч з торговою вулицею Курфюрстендамм.

Відповідальність за теракт узяла на себе "Ісламська держава".

За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.

Пізніше поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України під час теракту.