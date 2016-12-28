Forbes: Скарлетт Йоханссон очолила рейтинг найбільш касових акторів 2016 року
Троє виконавців головних ролей у фільмі "Перший месник: Протистояння" заробили найбільші гонорари у році, що минає.
На стрічки за участю Скарлетт Йоханссон за рік було продано квитків на 1,2 млрд дол, зазначає Forbes.
Друге місце в списку займають колеги Скарлет Йоханссон по фільму "Перший месник: Протистояння" Кріс Еванс і Роберт Дауні-молодший (з 1,15 млрд дол.).
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Далі в рейтингу йде зірка "Загону самогубців" Марго Роббі (1,1 млрд дол.).
У топ також потрапили Емі Адамс (1,04 млрд дол.), Бен Аффлек (1,02 млрд дол.), Генрі Кавілл (870 млн дол.), Райан Рейнольдс (820 млн дол.), Фелісіті Джонс (805 млн дол.) і Уілл Сміт (775 млн дол.).
Як повідомляв УНІАН, раніше Forbes назвав творця кіносаги "Зоряні війни" Джорджа Лукаса найбагатшою знаменитістю в цьому році.