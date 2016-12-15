Forbes назвав творця кіносаги "Зоряні війни" найбагатшою знаменитістю цього року

Найбагатшою знаменитістю 2016 року за версією журналу Forbes став режисер Джордж Лукас.

Чисті активи автора епопеї "Зоряні війни" оцінюються в 4,6 млрд дол. Велика частина цих коштів надійшла від продажу компанії Lucasfilm, яку купила студія Disney в 2012 році.

Друге місце належить режисеру Стівену Спілбергу зі статками в 3,7 млрд дол.

Третю позицію в рейтингу займає телеведуча Опра Уїнфрі із активами 2,8 млрд дол.

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У першу десятку також увійшли баскетболіст Майкл Джордан (1,2 млрд дол.), ілюзіоніст Девід Копперфільд (850 млн дол.), репер Шон Комбс із чистими активами в 750 млн дол., гольфіст Тайгер Вудс (740 млн дол.), репер Dr Dre (710 млн дол.), письменник Джеймс Паттерсон (700 млн дол.), актор Джером Сайнфелд (670 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, напередодні Forbes назвав Путіна і Трампа найвпливовішими людьми світу. На третьому місці опинилась канцлер Німеччини Анґела Меркель.