ЗМІ: російські хакери здійснили кібератаку на ОБСЄ

Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на джерела у розвідці.

Відповідно до інформації, отриманої Le Monde, організація, що базується у Відні, має достатній інтерес для хакерів.

За словами прес-секретаря ОБСЄ Наташі Райковіч, ймовірно кібератака була реалізована в кінці жовтня.

В організації побоюються, що хакери отримали її файли, паролі та доступ до електронної пошти.

ОБСЄ не офіційно не знає, хто стоїть за атакою. Хакери зламали комп'ютери, скориставшись вразливістю в програмному забезпеченні і операційній системі, що використовуються організацією. 57 держав-учасниць ОБСЄ були проінформовані про те, що трапилося, вирішивши не розповідати про це громадськості.

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За даними західної розвідки, кібернапад здійснила російська хакерська група APT28 (також відома під псевдонімом Fancy Bear), яку вже підозрювали в причетності до атаки в квітні 2015 року на мережу телеканалу TV5 Monde. Як зазначає видання, угруповання відоме своїми зв'язками з російськими спецслужбами.

Як раніше повідомляв УНІАН, зазначена хакерська група, пов'язана з російським урядом і гучними кібератаками проти демократів під час президентських виборів у США, ймовірно, використовувала шкідливі програми на пристроях Android для відстеження української артилерії та її цілей з кінця 2014 до 2016 року.