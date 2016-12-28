Нетаньяху звинуватив США в антиізраїльській риториці

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Виступ Керрі сьогодні було спрямований проти Ізраїлю, як і резолюція Радбезу ООН, яку він просував", - заявив прем'єр-міністр.

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Нетаньяху вважає, що під час своєї промови Керрі був "одержимо зосереджений на проблемі ізраїльських поселень. При цьому, на думку ізраїльського прем'єра, держсекретар США практично не торкнувся кореня проблеми, а саме "небажання палестинців визнати державу Ізраїль в яких би то не було кордонах".

Раніше в середу, виступаючи в Держдепі США, Керрі заявив, що перспектива врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту за принципом співіснування двох держав - ізраїльського і палестинського - в даний час перебуває під загрозою.

Він також підкреслив, що резолюція ООН, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на окупованих землях, відповідає американським цінностям.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 23 грудня прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим. Резолюцію підтримали 14 членів Радбезу, американська сторона утрималася.

Раніше США блокували будь-які подібні проекти. Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться. Ізраїль відмовився виконувати резолюцію Ради безпеки ООН.