Польща зажадала від РФ надати фрагменти записів розмови пілотів Ту-154, що розбився під Смоленськом

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті польського Міністерства закордонних справ, передає РБК.

Зшідно із документом, нота була направлена 27 грудня і пов'язана з заявою президента Росії Володимира Путіна, який в ході прес-конференції розповів, що особисто читав переговори пілота і людини з охорони загиблого президента, що зайшов у кабіну, і який, за словами російського лідера, зажадав зробити екстрену посадку. Пілот на це відповів відмовою, однак його співрозмовник підкреслив, що необхідно здійснити посадку в будь-якому випадку.

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Напередодні, 18 грудня, посольство Росії в Польщі спростувало існування раніше невідомого громадськості запису стенограми переговорів із кабіни пілотів літака, що розбився під Смоленськом у 2010 році, на якому летів глава Польщі Лех Качиньський.

«Існують лише ті записи, які були в розпорядженні і МАК, і польської Комісії під час розслідування катастрофи», — йдеться в повідомленні російського посольства.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в результаті катастрофи польського президентського Ту-154 у російському Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.