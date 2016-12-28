ЗМІ дізналися про план Росії та Туреччини щодо перемир'я у Сирії

Анкара і Москва дійшли згоди з питання плану, який передбачає поширення режиму перемир'я на всю територію Сирії, передає "Анадолу" з посиланням на джерела.

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Дія домовленості охопить усі райони, де точаться бої між опозиційними угрупованнями і силами режиму Асада.

У рамках домовленості Туреччини і Москви сторонам конфлікту буде запропоновано припинити бойові дії з 00:00 29 грудня.

При цьому домовленість про перемир'я не поширюється на "терористичні організації".

Раніше Росія і Китай наклали вето на резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо тижневого режиму припинення вогню, стверджуючи, що повстанці будуть використовувати такі паузи для свого зміцнення, яке завдасть більше шкоди цивільному населенню.

Конфлікт у Сирії триває вже шостий рік. За даними ООН, допомоги потребують 13,5 мільйона осіб. Майже 5 мільйонів з них живуть в обложених або важкодоступних районах.