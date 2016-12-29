Поліція випустила з-під варти вихідця з Тунісу, якого підозрювали у зв'язках з берлінським терористом

Німецька поліція звільнила затриманого за підозрою у причетності до нападу на різдвяний ярмарок у Берліні, жертвами якого стали 12 осіб. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Як повідомлялося, 40-річного тунісця взяди під варту напередодні. Його підозрювали у зв'язку з 24-річним Анісом Амрі, також уродженцем Тунісу, який на 19-тонній вантажівці в'їхав у натовп людей 19 грудня.

Представник прокуратури сказав, що затриманого більше не підозрюють у контактах з Амри, тому він звільнений з-під варти.

За даними німецьких засобів масової інформації, автоматична гальмівна система, що спрацювала у вантажівці, яка використовувався для нападу, дозволила врятувати від загибелі багатьох відвідувачів заходу. Вона спрацювала після удару в перший же павільйон на ринку.

За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали. Пізніше поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України під час теракту.