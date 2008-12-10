Росія не планує вторгнення в Грузію - Генштаб ЗС РФ
13:57, 10 грудня 2008Світ
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Кажуть, і в планах не було...
Росія не планує жодного вторгнення в Грузію, водночас Тбілісі продовжує нагнітати напругу в регіоні. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил РФ Микола МАКАРОВ на зустрічі з військовими аташе іноземних держав у Москві, передає РІА "Новости".
"Ніякого плану про будь-яке вторгнення в Грузію у нас не було і зараз немає. Вкидання інформації в ЗМІ, що Росія планує бойові дії навесні наступного року, ні на чому не грунтується", - сказав М.МАКАРОВ.
"Те, що ескалація продовжується в особі Грузії - це факт", - відзначив він.
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