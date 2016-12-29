Обама представить Конгресу доповідь про втручання Росії у вибори США
22:06, 29 грудня 2016Світ
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Адміністрація президента США Барака Обами представить Конгресу доповідь про «втручання Росії у президентські вибори»
Вибори президента США / REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Президент США Барак Обама заявив, що представить в найближчі дні в Конгресі доповідь, підготовлену його адміністрацією, про спроби Росії вплинути на вибори в США в 2016 році.
Обама також ввів нові санкції проти Росії за кібератаки.
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Раніше повідомлялося, що російським дипломатам дадуть 72 години, щоб покинути Сполучені Штати.
За його словами, дана міра торкнеться 35 російських дипломатів у США.
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