Обама представить Конгресу доповідь про втручання Росії у вибори США

Про це повідомляє Reuters.

Президент США Барак Обама заявив, що представить в найближчі дні в Конгресі доповідь, підготовлену його адміністрацією, про спроби Росії вплинути на вибори в США в 2016 році.

Обама також ввів нові санкції проти Росії за кібератаки.

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Раніше повідомлялося, що російським дипломатам дадуть 72 години, щоб покинути Сполучені Штати.

За його словами, дана міра торкнеться 35 російських дипломатів у США.