Експертиза не змогла визначити причини смерті Джорджа Майкла

У заяві поліції Долини Темзи сказано, що для визначення причини смерті будуть проведені нові тести. Їх результати стануть відомі через кілька тижнів, передає Русская служба BBC.

Смерть Джорджа Майкла як і раніше розглядається як несподівана, але такою, що не викликає підозр.

Музикант помер в Англії в графстві Оксфордшир в минулу неділю. Співробітники поліції, які прибули в його будинок, не знайшли нічого підозрілого.

Менеджер співака Майкл Ліппман повідомив, що причиною смерті Джорджа Майкла стала серцева недостатність. За його словами, музикант "мирно лежав в ліжку".

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У 2011 році Джордж Майкл переніс важку форму пневмонії. Повідомлялося, що він був на грані життя і смерті, а через використання апарату штучної вентиляції легенів музикант міг втратити голос.

Джордж Майкл в 1980-х роках виступав у складі дуету Wham, а після розпаду групи почав сольну кар'єру і випустив шість альбомів. За свою кар'єру він отримав безліч музичних премій, у тому числі три "Греммі" і п'ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов в 2014 році.

В останні роки співак не раз ставав героєм скандальних історій через проблеми з наркотиками і навіть отримав невеликий тюремний термін після того, як розбив свою машину, перебуваючи під впливом наркотичних засобів.