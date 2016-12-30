Росія ввела санкції проти КНДР

20:29, 30 грудня 2016
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Ці заходи запроваджуються на виконання резолюції Ради Безпеки ООН у відповідь на ядерні випробування КНДР.

КНДР провела ядерні випробування / REUTERS

Російський лідер Володимир Путін підписав указ про обмеження відносно КНДР. Про це повідомляє ТАСС.

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В опублікованому на офіційному порталі правової інформації документі мова йде про обмеження, які стосуються, зокрема, низки угод з громадянами і юридичними особами КНДР, в тому числі з купівлі-продажу вугілля, заліза, золота, палива, матеріалів і технологій, які можуть використовуватися для здійснення ядерної програми КНДР, фрахтування повітряних і морських суден.

Також обмеження стосуються фінансових активів, що  перебувають у РФ, можливості відкриття в РФ відділень і філій північнокорейських банків.

Указ затверджує і список предметів розкоші, які заборонено вивозити з РФ до КНДР. До нього увійшли номери класу "люкс", яхти і плавзасоби для відпочинку, снігоходи, вироби з кришталю, приладдя для більярду, інвентар для заняття фізкультурою і спортом, а також плавальні басейни.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня КНДР провела найбільші в своїй історії ядерні випробування. Вони призвели до землетрусу магнітудою 5,3. Рада Безпеки ООН оголосив про введення нових санкцій проти Північної Кореї після проведеного нею випробування нової ядерної зброї.

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Теги: #санкції#КНДР