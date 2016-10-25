У Нацполіції заявили про прогрес у справі Шеремета та чекають на інформацію Німеччини

Про це розповів перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Вадим Троян, повідомляє 5 канал.

"Маємо прогрес. Ми не хочемо дійсно оголошувати, тому що є прогрес, ми рухаємося", – сказав він.

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За словами Трояна, розслідуванням справи має займатись Служба безпеки України.

"Чому СБУ – та тому що, є дві версії зовнішні. Поліція ніколи не зможе досягти взагалі ніяких результатів, якщо це були злочинці, які, наприклад, вчинили, або замовники поза межами нашої країни. Вона ніколи не зможе розкрити", – наголосив він.

Також Вадим Троян нагадав, що розслідуванням справи займаються фахівці з США та Німеччини.

"Мій начальник ДКР їздив до Німеччини, те саме, ми працюємо з Німеччиною. І ось у них навіть є результати по роботі, через тиждень вони нам пообіцяли – дадуть", – резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин по 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помста за його професійну діяльність. Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.